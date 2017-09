Nächste Vorstellungam Donnerstag

Weitere Vorführungen sind am Donnerstag, 21. September, Freitag, 22. September und Samstag, 23. September um jeweils 20 Uhr. Am Sonntag, 17. September sowie am Sonntag, 24. September, gibt es eine Vorstellung um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr inklusive eines kleinen Frühstücks.

Karten zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 8,50 Euro) gibt es beim Klenkes Ticketshop sowie in der Buchhandlung Schmetz am Dom.