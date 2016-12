Aachen.

Wenn Wohnungsnot auf Baulandmangel trifft, sind gute Ideen gefragt. Eine davon heißt: Bebauung von Blockinnenbereichen. Zu welchen Ergebnissen das führt, wird man in zwei bis drei Jahren etwa an der Franzstraße sehen können, wo auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule ein neues Wohnquartier entstehen soll. Knapp 500 Meter Luftlinie entfernt feilen andere Investoren nun bereits an der nächsten Idee, die unter dem Namen „Luisenhöfe“ firmiert.