Neues Unterhaltsvorschussgesetz betrifft ein paar Tausend in Aachen Von: Margot Gasper

Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2017, 16:14 Uhr

Aachen. Diese Gesetzesänderung betrifft auch in Aachen ein paar tausend Kinder und Jugendliche. Am 1. Juli soll das neue Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Kraft treten.