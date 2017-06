Neues Motto führt den AAK hoch hinaus

Rahmendaten der kommenden Session

Die Session 2017/2018 beginnt wie immer am 11. November, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Rosenmontag ist am 12. Februar und am Aschermittwoch, 14. Februar, ist alles vorbei.

Im kommenden August ist der AAK zudem Gastgeber der Jahrestagung der ABCD-Jecken, zu der die Festkomitees aus Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf gehören.

Im September findet außerdem die 41. Präsidialtagung des Bundes Deutscher Karneval mit der Verleihung des Karnevals-Kulturpreises im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt.