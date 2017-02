Aachen.

Von außen sieht man es dem Neuen Kurhaus nicht an, dass es im Innern derzeit nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Scherben und abgeblätterte Farbe liegen auf dem Boden, ein Gerüst verbaut den Blick auf den Empfangsbereich, es ist staubig. Was die abgeblätterte weiße Farbe und die Scherben der zerbrochenen Spiegel jedoch zum Vorschein bringen, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Man hat es lediglich gehofft.