Aachen - Neues Kurhaus: Eurogress-Lösung immer wahrscheinlicher

Aachen.

Die künftige Nutzung des Neuen Kurhauses bleibt das politische Topthema in Aachen. Vor allem der CDU fällt es erkennbar schwer, sich zu einer Entscheidung durchzuringen – was natürlich auf die prognostizierten Sanierungskosten in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro zurückzuführen ist.