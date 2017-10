Aachen.

Damit Alleinerziehende sich in ihrer teilweise komplexen Lebenssituation leichter zurechtfinden, wurde das Internetportal „Forum E“ gegründet. Aus einem Projekt für Fachkräfte ist mittlerweile ein umfassendes Informationsforum für Mütter und Väter geworden, das sich in die drei Themenbereiche Lebenssituation, Kinderbetreuung und Berufsperspektive gliedert und an Betroffene in der gesamten Städteregion Aachen richtet.