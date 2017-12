Aachen - Neues Großprojekt von „Musicality“: Aida will 1700 Gäste begeistern

Daten, Tickets, Infos: Aida im Überblick

Aida feiert am Freitag, 26. Januar 2018, 18 Uhr, Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am 27. (20 Uhr) und 28. Januar (18 Uhr) sowie am 2., 3. (jeweils 20 Uhr) und 4. Februar (18 Uhr) in der Aula des St.-Ursula-Gymnasiums am Bergdriesch.

Insgesamt gibt es rund 1700 Tickets, die Premiere ist bereits ausverkauft. Für alle anderen Vorstellungen sind noch Karten verfügbar unter www.ticket-musicality.de oder in der Schule unter der Telefonnummer Telefon 47030435.

Verantwortlich für die Inszenierung zeichnen: Gesamtleitung/Komposition Patrick Biemans, Inszenierung/Regie Judith Kemmann, Martin Ebner, Maske Judith Kemmann, Choreographie/Gesang Bettina Kurr-Sauer, Kostüme Ursula Lengersdorf.

Mitwirkende beim Aida-Projekt: Eleonor Carberry (Aida), Paula Zumbroich (Radames), Kyra Degroot (Amneris), Lily Uhlig (Pharao), Nathalie Tuzolana (Amonasro), Leonie Middel (Ramphis), Celina Debeur (Erste Sklavin), Johanna Münstermann (Horus), Isabel Siewert (Seth), Paula Albertz, Mara Banz, Klara

Goergens, Lena-Marie Jenske, Emely Pelka, Paula Schafranek, Hannah Vieß, Josefine von der Mosel (Sklavinnen), Lina Bukschat, Smilla Comanns, Hannah Dudzinski, Jana Evertz, Sonia Goergens, Luisa Haaken, Greta Hermanns, Paula Hillermann, Jana Hötte, Reya Köhne, Katharina Lachmann, Noelle Odarteifio, Greta Rosner, Maren Schmidt, Rahel Schmidt, Evelyn Schreiber, Rea Wermter (Priesterinnen), Johanna Bassiner, Hannah Beißel, Sophia Besozzi, Anthea Blatt, Paula Braun, Sophie Comuth, Caroline Engelsing, Pia Faber, Pia Franken, Fenja Friedrichs, Sophia Gerdtoberens, Maike Hilger, Nele Hötte, Maria Hüning, Julia Kampmann, Katharina Krückemeier, Caroline Laqua, Amelie Laws, Franziska Meirick, Annalena Meyer, Leonie Müller, Eva Niewiera, Paula Offergeld, Luisa Philip, Philippa Quadflieg, Miriam Reinders, Martha Rosenberg, Annika Schüppen, Katharina Strack, Christine

Vogtmeier (Soldaten), Eva Niewiera, Miriam Reinders (Solotänzerinnen) sowie 14 Lehrerinnen und Lehrer (Gefangene).