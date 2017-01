Neuer Chefarzt am Marienhospital

Aachen. Dr. Thomas Quandel übernimmt am 1. April den Chefarztposten der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin am Marienhospital. Das Kuratorium der Katholischen Stiftung Marienhospital hat den 49-Jährigen zum neuen Chefarzt gewählt.

Quandel wird Nachfolger von Chefarzt Dr. Thomas Wölk, der Ende Januar beruflich in die Schweiz wechselt. „Wir freuen uns sehr, mit Thomas Quandel einen sehr empathischen Arzt und herausragenden Operateur für unser Orthopädisch-Unfallchirurgisches Zentrum gewonnen zu haben“, erklärt Stiftungsvorstand Benjamin Michael Koch. Mit seiner Expertise werde er das Marienhospital sowohl beim medizinischen Spektrum als auch hinsichtlich neuester innovativer und schonender Operations- und Behandlungsmethoden weiter nach vorne bringen.

Quandel wechselt nach achtjähriger Oberarzt-Tätigkeit im St. Petrus-Krankenhaus Bonn nach Burtscheid. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Facharzt für Chirurgie. Darüber hinaus besitzt er die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Unfallchirurgie“ und „Spezielle Orthopädische Chirurgie“. Der neue Chefarzt freut sich auf seine neue Wirkungsstätte: „Ich wurde im Marienhospital geboren und kehre sehr gerne in meine Heimatstadt Aachen zurück.“

Seine Vision für die neue Aufgabe fasst er so zusammen: „Die Endoprothetik soll das Aushängeschild der Klinik sein, aber auch in der Fußchirurgie, in der Arthroskopischen Chirurgie und in der Unfallchirurgie werde ich mit meinem Team neue Akzente setzen.“