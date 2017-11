Aachen.

Unproblematische Baugrundstücke gibt es im Aachener Stadtgebiet eigentlich nicht mehr, erklärten Planer schon vor Jahren. Und so dürfte es sie kaum überraschen, dass es nun auch heftige Kritik an den Planungen für 224 neue Studentenapartments im sogenannten Südpark an der Weißhausstraße gibt.