Eilendorf - Neue Platt-Gedichte von Herbert K. Oprei

En jefreckde Jratelatiuen

Lejjv Lü, hürt, Ühr mött mich helpe!

Wat sou ich duue, kickt, sagt et mich!

Ming Blömmchere sönd an et verwelke,

noch jestere wore se schönn an fresch.

Nu losse se de Köppchere hange –

die kann ich jar net mieh verschenke.

Ming Fennegge sönd mich uusjejange,

a nöie kann ich jar net denke.

Wie sou ich da nu jrateliere?

Dat jeäht doch net met sonne Struuß!

Ich weäd mich bänklich fis blamiere

än flügg womöjelich noch eruus.

Neä, wat han ich för Quäloet;

könnt Ühr mich da jar nüüß roene?

Kenger, neä, wür ich mär duet!

Do komme mich at jlatt de Troene.

Heij müüet doch enge siie met Hazz,

deä mich hölpt än Mot wier jet.

Bekickt mich doch, mich ärme Schatz,

met esonn Blomme. dat jeäht doch net.

Lott mich doch heij net kriischens stooeh!

Nu helpt mich doch e Joddes Name!

Of wollt Ühr, datt ich atwier jooehn?

Dä, kritt Üch der Stronks!! Adie zesame!

Herbert K. Oprei