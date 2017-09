Aachen.

Das „Who is Who“ der hiesigen Rock- und Blues-Szene hat Peter Jumpertz für seine neue dreiteilige Konzertreihe zusammengebracht: Als Hauptveranstalter der neuen „Rock Blues Weeks“ ist es ihm gelungen, sieben Bands an drei verschiedenen Spielorten zu verpflichten. „Solch eine Konstellation hat es in Aachen noch nie gegeben“, betont Jumpertz.