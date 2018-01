Aachen.

Die neue Kindertagesstätte passt in das Konzept des Quartiers „Guter Freund“ an der Ecke Eisenbahnweg und Freunder Weg. Neben der Tagespflege für ältere Menschen kümmert man sich in der neuen Kita nun auch intensiv um die Jüngsten. Bereits mit vier Monaten können die Kleinen zur Tagesstätte kommen. Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Aachen wurde die Kita nun offiziell vorgestellt.