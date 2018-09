Heinsberg/Aachen - Neue Fahndungs-Methode: Bundespolizei springt durch die Region

Heinsberg/Aachen.

Mit lautem Knattern setzt sich Timm Paulsen mit seinem Helikopter wieder in Bewegung. Die sechs Männer, die sich in einiger Entfernung ins hohe Gras gehockt haben, mitten auf einem Feld irgendwo bei der niederländischen Grenze, erheben sich langsam und gehen in Richtung der Straße.