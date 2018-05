Aachen - Neue Benefizaktion soll den Bunten Kreis unterstützen

Aachen. Mit der Kachelkunst hat der Bunte Kreis in der Region Aachen große Bekanntheit erlangt: Von 2007 bis 2016 fand die beliebte Benefizaktion in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Gabriele Prill statt. „Als vor zwei Jahren die ,Kachel-Ära‘ zu Ende ging, ahnten wir bereits, dass es nicht die letzte gemeinsame Aktion war“, betont Monika Janssen, Geschäftsführerin des Bunten Kreises.

Denn während der fünf zurückliegenden Aktionen habe man durch die Versteigerung von Kunstwerken in Kachelgröße erfreulich hohe Spenden für den Verein sammeln können.

„F(r)isch von der Wand“ heißt nun das neue gemeinsame Projekt. „Diesmal gibt es keine vorgegebene Größe. Gesucht werden 50 Künstler, die ein Kunstwerk, sei es auf Leinwand oder eine Skulptur zum Thema Fisch gestalten“, erklärt Prill. Ausgestellt werden die dabei entstehenden Werke in der Gravieranstalt in der Aachener Ottostraße.

„Wie der Name verrät, wurden hier früher Pokale graviert und Stempel geprägt. Seit Jahresbeginn ist hier ein neuer Ort für Kunstausstellungen, Musik, Comedy und Lesungen entstanden“, erzählt Michael M. Baier, Mitinhaber der Gravieranstalt. Das außergewöhnliche Ambiente sei ideal für die geplanten Benefiz-Events.

„Für uns geht es aber nicht nur um finanzielle Unterstützung. Den Bunten Kreis und seine Angebote bekannt zu machen und so betroffenen Familie eine Kontaktaufnahme zu erleichtern, ist ebenfalls wichtig“, betont Janssen.

Der Bunte Kreis in der Region Aachen bietet Hilfe für Frühgeborene, chronisch und schwer kranke Kinder. Dabei geht es zum Beispiel um die Nachsorge als Vernetzung von stationärer und ambulanter Pflege. „Stets ist nicht nur das medizinische, sondern auch das soziale Überleben in und mit der Familie im Blick der Helfer. Die Familie steht nämlich im Mittelpunkt der Betrachtung der Erkrankung des Kindes“, erklärt Janssen.

Die Vernissage der Werkschau ist am Freitag, 2. November, um 19 Uhr in der Gravieranstalt, Otto­straße 85. Geplant sind drei Benefiz-Essen am Samstag, 3. November, Freitag, 9. November, und Samstag, 10. November, in drei unterschiedlichen Preiskategorien.

„Beides, sowohl das Essen, als auch die Kunst, steht unter der Überschrift Fisch: den Fisch frisch auf den Teller und die Kunst von der Wand!“, erklärt Prill. 20 Personen können bei jedem Essen Platz finden, ein vegetarisches Menü wird auch angeboten. Eintrittskarten für das Essen inklusive Wein und Häppchen sowie musikalischer Begleitung sind beim Bunten Kreis erhältlich. „Um die Kunst als Gesprächsthema ins Spiel zu bringen, mischen sich jedes Mal ausgewählte Künstler unter die Gäste“, verrät Prill.

Die Auktion zugunsten des Bunten Kreises wird am Sonntag, 11. November, um 11 Uhr unter der Schirmherrschaft von Ulla Schmidt eröffnet. Ab Freitag, 24. August, können die künstlerischen Beiträge bei Gabriele Prill an der Frankenberger Straße 16 abgegeben werden.