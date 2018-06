Aachen - Neue Ausstellung im Centre Charlemagne ist kreativ und rebellisch

Informationen

Die Ausstellung „Uns gehört die Stadt! Kids, Kunst und Krawall in Aachen“ ist vom 9. Juni bis 30. September im Centre Charlemagne in Aachen, Katschhof 1, zu sehen. Die öffentliche Vernissage findet am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr statt. Ab 23 Uhr gibt es eine HipHop-Party im Musikbunker Aachen mit den Aachen Allstars.

Führungen durch die Ausstellung sind auch für Schulklassen möglich. Spezielle Seniorenführungen finden am 5.7., 2.8. und 6.9. (15 Uhr) statt. Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch entstanden, das man für 14,90 Euro im Museumsshop kaufen kann. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 - 18 Uhr, donnerstags 10 - 20 Uhr geöffnet.

Zur Ausstellung gibt es den ganzen Sommer über an mehreren Orten ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Vorträgen, Gesprächen. Zudem werden an Wochenenden und in den Ferien Workshops zu Graffiti, Streetart und Fotografie angeboten, die sich vor allem an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene richten.

Eine Auswahl des Programms:

Samstag, 23.6., 14 Uhr, Treffpunkt im Centre Charlemagne, Rundgang zu Streetart.

Freitag, 29.6., 19 Uhr, Vernissage in der Raststätte, Lothringerstraße, Ausstellung „The Art of Hustlin“ mit Werken von (lokalen) Street Art- und Graffiti-Künstlern. Bis 5. Juli täglich von 15 bis 22 Uhr.

Freitag, 24.8., 21 Uhr, The Get Up Jam im KingzCorner, Königstraße, Tanzsession.

Samstag, 1.9., 19 Uhr, Filmabend im Centre Charlemagne, skurrile Aachenfilme aus privaten Archiven.

Donnerstag, 13.9., 18 Uhr, Kuratorenführung und Talk im Centre Charlemagne zu Graffiti und Streetart – Places to be.

Samstag, 29.9., 10 – 22 Uhr, Motto-Tag im Charlemagne – freier Eintritt. Ab 14 Uhr Führungen, Filme, Workshops, ab 19 Uhr DJ-Set mit Toke, 14 – 19 Uhr „EY YO Urban Dance Festival“ in der Elisenbrunnen-Rotunde.

Mehr Informationen im Internet: www.centre-charlemagne.eu