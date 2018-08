Aachen.

Es ist eine spannende Zeit, wenn ein Kind in die Familie kommt: Was gibt es während der Schwangerschaft zu beachten? Wie bereitet man die Geburt vor? Wo findet man eine Hebamme? Für werdende Eltern ist im Ärztehaus am Luisenhospital am Boxgraben 95 mit dem „Forum Familie“ eine neue Anlaufstelle entstanden, die Antworten auf solche und ähnliche Fragen bereit hält.