Aachen.

Ein großes Bürgerfest für die Demokratie mit landestypischen Spezialitäten aus aller Welt, mit viel Musik und Tanz – so wollen die Macher vom Multikultifest auch in diesem Jahr die offene Gesellschaft in Aachen feiern. Zum 19. Mal steigt das beliebte Fest am Sonntag, 24. Juni, von 12 bis 19 Uhr im Kennedypark.