Aachen.

Wegen eines Verkehrsunfalls war die Straße „Napoleonsberg“ zwischen Brand und Kornelimünster am Montagabend voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich eine Autofahrerin, die in Richtung Kornelimünster unterwegs war, in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang des Indestädtchens, mit ihrem Kleinwagen überschlagen.