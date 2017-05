Napoleonsberg: Autofahrerin überschlägt sich mit Kleinwagen

Aachen. Verletzungen erlitt am Montagabend die Fahrerin eines Kleinwagens auf der Straße Napoleonsberg zwischen Brand und Kornelimünster. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau von Brand kommend in Richtung Kornelimünster unterwegs.

Ihr Fahrzeug vom Typ Smart überschlug sich in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang von Kornelimünster und landete hinter der Leitplanke auf dem Radweg. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Straße Napoleonsberg zwischen Bilstermühler Straße und Steinkaulplatz in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen, die auch den Linienverkehr betrafen.