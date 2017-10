Namenlos stirbt niemand: Gedenkfeier

Aachen. Am Montag, 6. November, findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Foillan, Aachen, ein ökumenischer Wortgottesdienst für verstorbene Obdachlose und Bedürftige statt.

Namenlos stirbt niemand: Davon sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Hilfseinrichtungen in Aachen überzeugt. Auf Einladung des Citypastoral Aachen und der Franziska-Schervier-Stube gedenken sie daher gemeinsam mit den Gästen der Einrichtungen der verstorbenen Besucher. Dem Gedenkgottesdienst werden in diesem Jahr Pfarrerin Sylvia Engels und Pfarrer Timotheus Eller vorstehen.

Es werden die Namen all derer verlesen, die im Park, in Heimen oder in Krankenhäusern gestorben sind. Die musikalische Gestaltung der Wortgottesfeier liegt in den Händen von Ralf Commer und seinem Chor.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmer zu Gesprächen und einem Imbiss in die Franziska-Schervier-Stube, Kleinmarschierstraße 47/49, eingeladen.