Nächtlicher Ärger vor Gericht: viel Lärm um nichts im Sträßchen Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 5. Dezember 2017, 21:03 Uhr

Aachen. Die lange Geschichte, die am Dienstagmorgen vor Amtsrichterin Ricarda Grammann verhandelt wurde, könnte als simpler Nachbarschaftsstreit durchgehen, wenn sie sich nicht in Aachens Antoniusstraße zugetragen hätte – jenem Sträßchen also, das Politikern, Stadtplanern und Polizei in jüngster Zeit so viel Kopfzerbrechen macht.