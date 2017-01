Arthur I. Boyd Reumont macht 1881 den Anfang

Der Aachener Karnevalsverein (AKV) wurde am 9. Dezember 1859 als Nachfolger der ersten Karnevalsgesellschaft in Aachen, der 1829 gegründeten Florresei, gegründet. Der AKV ist damit nach der Oecher Penn von 1857, die in dieser Session ihr 160-jähriges Bestehen feiern, der zweitälteste Aachener Karnevalsverein.

1881 stellte der AKV mit Prinz Arthur I. Boyd Reumont den ersten Aachener Stadtprinzen. Der designierte Prinz Thomas III. (Jäschke), der am Samstag, 7. Januar, im Euro-gress proklamiert wird, ist der 90. Karnevalsprinz in dieser Reihe.

In den Anfangsjahren gab es nicht in jedem Jahr einen Prinzen, 1952 und 1953 regierte mit Kurt I. und Kurt II. Simons derselbe Prinz gleich zwei Jahre hintereinander, und während der Kriegs- und Nachkriegsjahre zwischen 1940 und 1949 gab es gar keinen Prinzen.