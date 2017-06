Aachen.

Am Aachener Dom ist am Mittwoch tierischer Nachwuchs geschlüpft. Ein Turmfalkenpärchen hatte es sich im Falkenhorst des Westturms am Dom heimisch eingerichtet und dort ein Nest für die Nachkommen gebaut. In den vergangenen Wochen wurde dann fleißig gebrütet und am Mittwoch erblickten die ersten beiden Küken das Licht der Welt.