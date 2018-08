Aachen - Nach Sanierung: Freibad Hangeweiher schreibt Rekordzahlen

Aachen. Etwa 2,7 Millionen Euro hat die Stadt Aachen in die Hand genommen, um das in die Jahre gekommene Freidbad Hangeweiher zu sanieren. Die aufwendigen Investionen scheinen sich ausgezahlt zu haben. Von Anfang Mai bis Ende Juli zählte das Freibad so viele Besucher wie nie zuvor.

114.685 Gäste strömten seit der Wiedereröffnung am 1. Mai in das Aachener Freibad. Der bisherige Rekord von Mai bis Juli 2006 mit 111.179 Gästen konnten die Betreiber damit deutlich überbieten. „Vergangene Woche hatten wir an nur einem Tag um die 4400 Leute hier. Und das mitten in der Woche“, freut sich Badleiter Torsten Liebl.

Grund für den großen Besucherandrang - auch aus Belgien und den Niederlanden - ist der sanierte Schwimmbereich. Eine imposante Breitrutsche, Wasserkanonen und ein neuer Kleinkindbereich werden von Jung und Alt mit Begeisterung angenommen.

Voraussichtlich bis zum 16. September hat das Freibad Hangeweiher noch geöffnet. Liebl rechnet bei hochsommerlichen Temperaturen auch weiterhin mit großem Besucherandrang.