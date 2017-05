Aachen.

Wenige Tage nach dem gescheiterten Wiedereinzug in den Landtag hat die Aachener SPD-Frau Daniela Jansen allen Grund, stolz zu sein. Teile der Partei haben sich in dieser Woche bei der Neuaufstellung nach der Wahlniederlage in NRW dafür starkgemacht, dass sie Generalsekretärin unter dem künftigen Landesparteichef Michael Groschek wird.