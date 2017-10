Aachen.

Ein älterer Herr parkt seinen Wagen hinter dem Recyclinghof an der Kellershaustraße in Eilendorf. Er öffnet den Kofferraum, hievt einen alten Flachbildfernseher heraus und schmeißt ihn in einen der bereitgestellten Gitterrollwagen, in dem bereits Computer, Lautsprecher und andere Dinge mit Stecker herumliegen. Später werden die städtischen Mitarbeiter des Recyclinghofs diese Sachen vorsortieren, bevor die Wertstoffe zu Abfallbetrieben gebracht werden.