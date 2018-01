Aachen - Nach Kinder-Ringkampf lassen Eltern die Fäuste fliegen

Aachen.

Was als Ringkampfturnier für Kinder am Sonntagmorgen beginnt, endet mit einem Polizeieinsatz wegen Schlägerei mit fast 20 beteiligten Erwachsenen am Nachmittag. Nachdem zwei Kids sich nicht über den Ausgang ihres Kampfes einigen können, tauschen zuerst die Mütter und dann weitere Angehörige der jungen Ringer handfeste Argumente aus.