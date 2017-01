Jeder Zehnte istschwerbehindert

Ende 2015 waren allein im Bereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren rund 103.000 Menschen schwerbehindert, knapp jeder zehnte Einwohner. In mehr als 90 Prozent der Fälle war eine Erkrankung Grund der Schwerbehinderung, so wie bei Michael Strusch. „Jeden kann es also treffen“, erklärt Klaus Jeske, Sprecher der Arbeitsagentur. „Und die Betroffenen brauchen eine besonders intensive Betreuung, wenn sie sich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren müssen.“