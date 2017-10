Aachen.

Oben in Geschoss vier des neuen Polizeipräsidiums rockte bereits am Vormittag die Jazz-Rock-Band der Landespolizei, dann kündigte Bandleader Hans Steinmeier mit freudigem Gesicht einen singenden Hauptkommissar an. Und tatsächlich stieß im gediegen-schwarzen Outfit der Aachener Kriminalhauptkommissar Oliver Schmidt zur Band und gab eine Sting-Komposition zum Besten.