Aachen.

Das war für alle kein einfaches Schuljahr. Und deshalb gab es am Montag zur Belohnung eine süße Überraschung. Der Aachener Eismacher Marco Serafin fuhr mit dem Eiswägelchen vor und servierte die Klassiker Schoko, Vanille und Erdbeere. Zuerst wurde die Grundschule Am Haarbach versorgt, danach die Lindenschule in Haaren.