Nach Einbruch: Täter spaziert Polizisten in die Arme

Aachen. Dass ein Einbrecher gemütlich aus dem Tatobjekt spaziert, dabei Beute verliert und dann den Besitzern und der Polizei in die Arme läuft, erlebt man auch nicht alle Tage. Dies resümiert Paul Kemen, Pressesprecher der Polizei Aachen. Genau das ist laut ihm aber am Donnerstagabend bei einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Alt-Haarener-Straße so geschehen.

Kurz vor 22 Uhr bekamen die Besitzer des Einkaufsmarktes eine Alarmauslösung aus ihrem Geschäft mitgeteilt. Da sie nicht weit von ihrem Markt entfernt wohnen, waren sie nach ein paar Minuten dort. Angekommen, sahen sie das Unglück: Die Haupteingangstür war zertrümmert, das Glas lag überall verstreut auf dem Asphalt, die Hälfte der Schiebetür lag im Geschäft. Die Besitzer riefen die Polizei.

Da die Polizisten davon ausgehen musste, dass der oder die Täter noch im Laden sind, umstellten sie das Gebäude. Die Beamten hatten ihre Positionen noch gar nicht eingenommen, da spazierte ein Mann im mittleren Alter gemütlich aus dem Supermarkt. Die Jacke, die er trug, war arg ausgebeult. Zigarettenpackungen quollen am Hals heraus. Später stellte man fest, dass er 80 Zigarettenpackungen in der Jacke verstaut hatte. In einer Hand zwei Flaschen Bier, in der anderen eine Tüte Milch, so ging er auf die Polizisten und Geschäftsleute zu. Dabei fiel im noch eine Flasche Bier hin, die zu seiner Überraschung auf dem Pflaster zerschellte. Schritt für Schritt verlor er weitere Beute - sprich Zigarettenpackungen.

Zu guter Letzt, bevor auch das letzte Stück Beute in Verlust zu geraten drohte, nahmen die Polizisten ihn fest. Der 39 Jahre alte Mann zeigte sich ruhig und kooperativ. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Er ist polizeibekannt und in Aachen nicht gemeldet, also ohne festen Wohnsitz. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.