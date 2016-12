Aachen.

Leonie spaziert am Dienstag durch die Adalbertstraße und strahlt übers ganze Gesicht. Die Siebenjährige aus Eschweiler ist mit ihrer Familie auf Einkaufstour und hat sich für ihr „Weihnachtsgeld“ einen Herzenswunsch erfüllt: einen Puppenwagen. So wie Leonie machen es am Tag nach Weihnachten viele in Aachen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein brechen sie auf zu ausgedehnten Shoppingtouren.