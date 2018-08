Aachen - Nach Chemnitz: Linksjugend demonstriert in der Innenstadt

Aachen. Anlässlich der jüngsten Ausschreitungen im sächsischen Chemnitz haben rund 50 bis 60 Personen in der Aachener Innenstadt gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass demonstriert. Sie waren einem Aufruf der Aachener Linksjugend gefolgt.

Der für rund eine Stunde angesetzte Protest begann um 17 Uhr am Elisenbrunnen und bestand überwiegend aus Redebeiträgen unterschiedlicher Vortragender. Im Anschluss marschierten die Teilnehmer vor das Rathaus, wo es eine weitere Kundgebung gab.

„Nach den extrem bedrohlichen Ereignissen in Chemnitz in den letzten beiden Tagen ist die rechte Szene motiviert“, hieß es in einer Ankündigung zu der Veranstaltung. Das sei gefährlich für alle anderen Menschen, die den Rechten nicht passen. Deswegen sei es nötig, dagegen auf die Straße zu gehen.