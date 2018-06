Wie kann man Insekten und Tiere unterstützen?

Der Nabu hat einige Tipps für all diejenigen, die auch in der Stadt auf dem heimischen Balkon, im Garten oder an der Häuserfassade Insekten und Tiere unterstützen möchten.

Wer einen Garten, Hof oder eine Wiese besitzt, kann zur Unterstützung des Schwalben-Nestbaus auch im Sommer noch Lehmpfützen anlegen. Rauch- und Mehlschwalben formen aus Lehm, Ton oder schlammiger Erde mit Hilfe ihres Speichels kleine Kügelchen, aus denen sie ihre Nester bauen oder alte Nester ausbessern. Die Pfütze sollte auf einer offenen Fläche angelegt werden, so dass Katzen und andere Jäger keine Deckung haben. Auch sollte sie nicht mehr als 300 Meter vom Niststandort der Schwalben entfernt sein. Ansonsten trocknet der Lehm bereits auf dem Hinflug aus. Die Rauchschwalbe brütet von Mai bis Juli, die Mehlschwalbe sogar noch bis Ende August.

Eine Brennnesselecke im Garten bietet vielen Insekten ein zu Hause. Insbesondere werden Schmetterlinge dadurch angelockt. Denn viele Raupen hier heimischer Schmetterlinge ernähren sich von den Blättern der Pflanze. Der Nabu bietet zudem einen Blumenmix zum Einsäen, der ebenfalls Falter anziehen soll.

Abwarten und Tee trinken: Denn wer laut Nabu seinen Pflanzen ausreichend Zeit gibt, sich selbst gegen Schädlinge, Pilze und Krankheiten zu wehren, wird mit gesunden und kräftigen Pflanzen belohnt. Die Giftkeule sei nicht immer das beste Mittel, so Mayr. Die Natur biete auch andere Mittel – und diese meist kostenfrei.