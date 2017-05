Mutefish spielen im Wild Rover

Aachen. Das Besondere an Mutefish, die bereits am Donnerstagabend im Wild Rover auftreten, ist definitiv der Mix – und das gleich in mehrerlei Hinsicht.

Konzertübersicht: Punkrock im Autonomen Zentrum, Metal im Musikbunker Donnerstag, 1. Juni: Doc Nic presents: Mutefish, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Techno, Folk, Jazz, Rock). Freitag, 2. Juni: Rotting Christ, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Black Metal). Samstag, 3. Juni: Snareset, Hildegard von Binge Drinking & Shoreline, 20 Uhr, Autonomes Zentrum, Hackländerstraße 5 (Punkrock). Modus, 20 Uhr, Raststätte, Lothringerstraße 23 (Indie, Electro). Celina Baduch & Philip Brdatsch, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Acoustic, Singer/Songwriter, Folk, Roots, Blues). Sonntag, 4. Juni: Exchampion & Friedrich Heinrich Kern, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Minimal, Downtempo, Electro). Montag, 5. Juni: Full House, Big Band der FH Aachen, 10.30 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Swing, Jazz). Aachen Bigband, 20.30 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Swing, Jazz). Dienstag, 6. Juni: Everytime I Die, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffart­straße 26 (Hardcore, Metal). Mittwoch, 7. Juni: HeJoes‘ Live Soirée mit Marko Tomovic, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz, Konzertgitarre).

Da sind zum einen die verschiedenen Nationalitäten, die bei der Band zusammenkommen: Irland, Polen, Litauen, Portugal und Ukraine, sechs Mitglieder aus fünf Nationen, die sich in Dublin kennengelernt haben und nun gemeinsam Musik machen. Und dass obwohl sie rein musikalisch gar nicht so viel gemeinsam haben, wie Bassist Tomas Pupalaigis erklärt: „Jeder von uns hat seinen ganz eigenen Musikgeschmack.“

Dass es trotzdem gut passt zwischen Tomas Pupalaigis, Marka Lovkil (Gitarre), Peter Karabasoff (Percussions, Melodica, Keyboard), Bo Stelmach (Gitarre, Mandoline), Phil Staunton (Schlagzeug) und Pedro Martinho (Fidel, Flöte, Tin Whistle, Dudelsack) werden die sechs heute Abend wieder im Wild Rover eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Und dabei ist schon jetzt klar, so unterschiedlich wie ihre Nationen ist auch der Stil von Mutefish. „Musikalisch spielen wir einen Misch-Masch aus vielen Stilen“, erklärt Tomas Pupalaigis, „ein Mix aus allem.“ Das heißt genauer, Mutefish kombinieren Electro Beats mit Jazz-Funk und irischem Folk und dazu kommt noch eine Punkrock-Attitude. Die Band selbst es auch „Progressive Techno Folk“. Im Wild Rover ist man sich sicher, so eine Band gibt es kein zweites Mal und werde es so schnell auch nicht mehr geben. Und genau auf diesen Mix können sich die Zuhörer heute Abend auch einstellen, denn Mutefish werden sich natürlich treu bleiben. „Es wird einen verrückten Salat an Unterschiedlichkeit geben“, erklärt der Bassist.

Das zweite Mal

Für die Band, die momentan auf Tour ist, ist es bereits das zweite Mal, dass sie im Wild Rover auftritt. Und in der irischen Kneipe freut man sich auf die Multikulti-Truppe aus Dublin genauso wie sich die Jungs auf den Auftritt dort.

Wer selbst die besondere Mischung von Mutefish erleben möchte, sollte Donnerstagabend um 20 Uhr im Wild Rover sein. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.