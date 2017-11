Aachen.

Die Musikschule zieht um. Schon wieder. Nachdem es 2013 zunächst vom Gebäude am Blücherplatz an die Franzstraße und 2014 wieder zurück ging, steht nun erneut ein Umzug in die Franzstraße und später wieder zurück zum Blücherplatz an. Der Betrieb soll aber ohne Einschränkungen weiterlaufen.