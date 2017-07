Musikalische Liebeserklärung an „Oche“

Aachen. Obwohl das Internet ja „nur“ ein virtueller Raum ist, geht die musikalische Liebeserklärung von Hessam Rassouli derzeit ebendort „durch die Decke“.

„Oche“ heißt der Song, den der 34-jährige Musiker, der seit mehr als 20 Jahren in Aachen lebt, geschrieben hat – zunächst nur für sich selbst. „Ich wollte mein Gefühl ausdrücken, was Heimat für mich ausmacht“, sagt Hessam Rassouli im Gespräch mit den „Nachrichten“. Dann habe er den Refrain „nur so nebenbei“ einem befreundeten Produzenten vorgespielt und der war begeistert. „Das müssen wir aufnehmen, sagte er“, erzählt Rassouli.

Seit genau einer Woche ist er im Netz auf Youtube und seiner Facebookseite zu sehen und wurde dort bis Mittwoch schon knapp 110.000 mal aufgerufen und mehr 2200 mal geteilt. Hinzu kommen mehr als 1700 Likes und über 250 Kommentare. Tendenz: rasant steigend.

Die Beliebtheit liegt wohl nicht nur in dem charmanten Text und der südländischen Musik, sondern auch in dem zum größten Teil selbst gedrehten Video begründet, in dem der Musiker an viele beliebte Orte in Aachen seinen Song singt, oder auch singen lässt. Denn in dem ausschließlich mit dem Smartphone gedrehten Video treten viele Aachener – darunter auch Tivoli-Stadionsprecher Robert Moonen – auf und haben sichtbar gute Laune im Kennedypark, am Bahkauv, auf dem Campus Melaten, in verschiedenen Bars und Kneipen, in einem Kiosk, am Münsterplatz, am Teufelsdenkmal am Lousberg und noch an vielen weiteren Orten.

„Mit so einer Resonanz habe ich nicht gerechnet“, sagt Hessam Rassouli. „Wenn 20.000 Leute das Video gesehen hätten, wäre es schon derbe gut gewesen. Aber mehr als 100.000... das ist ja Wahnsinn!“