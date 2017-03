Sechs Vorstellungen im Monat April

„Traumflieger“ wird am 7., 8., 9., 28., 29. und 30. April jeweils um 17 Uhr aufgeführt. Eintrittskarten für das kostenlose Stück gibt es bei der Buchhandlung am Markt in Brand.

Weitere Infos im Internet:

www.theater-brand.de