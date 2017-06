Termine und Kartenpreise

„Rent“ feiert am heutigen Freitag um 19.30 Uhr Premiere in der Aachen-Münchener-Halle der RWTH, Templergraben 55. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 24. Juni, ebenfalls um 19.30 sowie am Sonntag, 25. Juni, um 18 Uhr.

Die Dernière wird am Donnerstag, 29. Juni, um 19.30 in der Aula der 4. Gesamtschule, Heinzenstraße 19, gezeigt. Die Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.