Aachen.

Aachen hat eine reiche Musiklandschaft und viele Orte, an denen Konzerte regelmäßig stattfinden. Mit jedem Konzert ist auch verbunden, dass der Zuhörer die Räumlichkeiten kennenlernt, ihre besondere Akustik und den jeweiligen Charme. Ein Kennenlernen – in gewisser Weise ist das eines der Ziele der Konzertreihe „Music Lab – Das Sinfonieorchester in der RWTH“ des Theaters Aachen gewesen.