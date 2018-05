Kostenloser Eintritt, Führungen und Workshops

Hier eine kleine Übersicht über die Angebote am Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, von zehn bis 17 Uhr bei freiem Eintritt in den städtischen Museen:

Im Grashaus werden Führungen um 11, 15, 13 und 14 Uhr angeboten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden Anmeldungen per E-Mail an museumsdienst@mail.aachen.de oder unter Telefon 0241/4324998 erbeten. Im Internationalen Zeitungsmuseum gibt es Führungen um 12, 14 und 15 Uhr durch die Dauer- und Wechselausstellung.

Im Couven Museum werden ebenfalls Haus-Führungen und Führungen zum Thema „Wohnen vor Ikea“ um 11.15, 14, 15 und 16 Uhr angeboten. Im Suermondt-Ludwig-Museum gibt es Führungen durch die Ausstellung „Gestatten, Suermondt“ mit Mitmach-Angeboten um 11, 12, 14 und 15 Uhr. Von 11 bis 16 Uhr gibt es eine Künstlerwerkstatt. Im Ludwig Forum wird es von 11 bis 16 Uhr Kunstdialoge und ein Kreativprogramm in der Werkstatt geben. Im Centre Charlemagne findet neben dem Museumstag auch der 2. Familientag der Städteregion statt – das Angebot ist daher komplett inklusiv. Es gibt Führungen um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr. Um 16 Uhr wird ein Theaterstück in Gebärdensprache angeboten. Insgesamt gibt es 28 Aktionen in den fünf Museen.

Weitere Infos gibt es auf: www.museumstag.de