Motor explodiert: Großeinsatz der Feuerwehr bei der FEV

Aachen.

Und plötzlich gab es einen lauten Knall: Ein Motor ist am Freitagmorgen an einem Prüfstand bei der FEV Europe GmbH an der Neuenhof-straße explodiert und hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 10.30 Uhr seien die Einsatzkräfte ausgerückt, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.