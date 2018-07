Aachen.

Das Foto machte in den Sozialen Netzwerken schnell dir Runde: Eine Wildkatze liegt in einem Käfig auf dem Parkplatz der Eishallen-Arena an der Hubert-Wienen-Straße – bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius und vermeintlich ungeschützt vor der Sonneneinstrahlung.