Aachen - Moschee soll ein Treffpunkt für alle Bürger sein

Aachen. Am Samstagmittag um 14 Uhr eröffnet die Yunus-Emre-Moschee an der Stolberger Straße nach immerhin siebenjähriger Bauzeit. Die Mitglieder des angehörigen Gemeindezentrums wollen die neuen Räume aber ausdrücklich als offenen Treffpunkt für alle Bürger verstanden wissen.

Ein Fest für die ganze Öffentlichkeit Jeder ist am Samstag eingeladen, die Eröffnung mitzufeiern. Los geht es um 14 Uhr an der Elsassstraße mit viel Prominenz. Auch der frühere Bischof von Aachen, Dr. Heinrich Mussinghoff, hat seine Teilnahme zugesagt.

Da stellt sich die Frage, was ein solches Gemeindezentrum zur besseren Verständigung der Glaubensgemeinschaften beitragen kann, und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind. Darüber diskutierte am der Vorsitzende der örtlichen DITIB-Gemeinde, Abdurrahman Kol, mit mehreren Gästen in einer kleinen Runde.

Hinterhof-Dasein vorbei

Mit der Fertigstellung der Moschee sei gleichermaßen auch das Hinterhof-Dasein der türkischen Gemeinde im Ostviertel vorbei, zeigte sich Kol überzeugt. Das sei vor allem hinsichtlich der Jugendarbeit, welche man verstärkt leisten wolle, enorm wichtig.

Eines der Probleme dabei ist die Finanzierung: weil der Islam nicht als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt ist, gibt es für muslimische Gemeinden auch keine öffentlichen Fördermittel. Wohl auch deshalb wird am Samstag bei der Eröffnungsveranstaltung auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet anwesend sein, der sich kürzlich für eine solche Anerkennung ausgesprochen hat.

Auch der freie Journalist Muhsin Ceylan betonte die Wichtigkeit der staatlichen Anerkennung, wie sie für viele andere Religionsgemeinschaften längst gilt. Diese sei auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den türkischstämmigen Mitbürgern: „Die bisherigen Generationen der Einwanderer verhalten sich noch sehr passiv, aber die heranwachsenden werden mehr Teilhabe und eine Begegnung auf Augenhöhe einfordern.

Sie werden es nicht mehr hinnehmen, dass sie benachteiligt werden, nur weil sie einen anderen Glauben haben oder anders aussehen“, sagte er.

Dass muslimische Wohlfahrtstätigkeiten für Jugendliche und Senioren mehr Unterstützung bekommen sollten, fordert auch der Eilendorfer Pfarrer Hans Christian Johnsen.

Seit Jahren pflegt er den regen Kontakt zu den Mitgliedern der türkischen Gemeinde, die nun in der Yunus-Emre-Moschee ihre Heimat gefunden hat. „Man sagt ja: Wer baut, der bleibt. Jetzt wird es darum gehen, dieses Konzept des Gemeindezentrums mit Leben und Ideen zu füllen“, sagte er.

Ebenfalls einen langjährigen Unterstützer hat die Gemeinde im Baumaschinen-Unternehmer Axel Deubner gefunden, der die Idee eines „offenen Hauses für den ganzen Stadtteil“ begrüßte, wie sie Kol zuvor formulierte.

Die Wiederbelebung des Ostviertels sei ein großer Verdienst für die Stadt, der insbesondere durch die Initiativen von türkischen Zuwanderern überhaupt erst möglich geworden sei.

Und der sozial engagierte Aachener Unternehmer fand dazu ein schönes Schlusswort: „Wenn alle Besonnenen, Ehrlichen und Anständigen hier zusammenhalten, dann kommen wir mit diesem Gemeindezentrum auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander ein gutes Stück voran.“