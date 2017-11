Nächste Führung im Dezember

Die Führung „Morde und Missetaten“ kostet acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Schüler bis 14 Jahre. Start und Treffpunkt ist das Informationsbüro des ats am Elisenbrunnen. Eine Anmeldung bei der Tourist Info Elisenbrunnen wird empfohlen. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Die nächste findet statt am Mittwoch, 13. Dezember, um 18 Uhr.

Mit Gruppen vereinbart der „aachen tourist service“ separate Termine.

Alle weiteren Informationen gibt es bei der Tourist Info am Friedrich-Wilhelm-Platz und unter Telefon 0241/ 1802960 oder -61 sowie per E-Mail an tour@aachen-tourist.de.

Mehr Infos im Netz auf:

www.aachen.de