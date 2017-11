Eilendorf.

Wenn sich am 7. Dezember der städtische Schulausschuss mit der Sache befasst, darf man davon ausgehen, dass der Umzug der Montessori-Grundschule aus der Kaiserstraße in Eilendorf nach Rothe Erde in das Schulgebäude an der Barbarastraße und die angrenzende Containeranlage beschlossen wird.