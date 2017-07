Aachen.

Das erleben die Bezirksvertreter in Laurensberg auch nicht alle Tage. Zu Beginn ihrer Sitzung am Mittwochabend platzte der Sitzungssaal im Bezirksamt an der Rathausstraße aus allen Nähten. Hundert und mehr Anwohner, Bürgerinnen und Bürger standen sogar noch auf dem Flur, um das Geschehen im Saal zu verfolgen und um ihre Fragen, Sorgen und Nöte in der Einwohnerfragestunde loszuwerden.