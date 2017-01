Die Premiere ist am Freitag, 27. Januar

Premiere hat der „Menschenfeind“ am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am 2. und 10. Februar jeweils um 20 Uhr in der Theaterschule Aachen, Schleswigstraße 15. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Ticketreservierung in der Theaterschule Aachen unter Telefon 0241/4450645 oder per E-Mail an post@theaterschule-aachen.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet sieben Euro beziehungsweise für Schüler/Studierende fünf Euro.