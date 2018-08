Moderate Guest zieht es auf die Livebühnen: Auftritt im Wild Rover Von: Verena Richter

Letzte Aktualisierung: 1. August 2018, 11:56 Uhr

Aachen. Aus musikalischer Sicht ist es ruhig in Aachen. Das berüchtigte „Sommerloch“ hat sich – wie jedes Jahr – aufgetan und so fällt die Übersicht an Konzerten in dieser Woche sparsam aus. Doch gibt es – ebenfalls wie in jedem Jahr – einige unverdrossene Veranstalter, in deren Cafés, Lokalen oder Kneipen trotzdem Live-Musik angeboten wird.